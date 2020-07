Torneio de tênis feminino de Tóquio é cancelado pela primeira vez

Torneio de tênis nunca havia sido cancelado | Foto: Reuters

Mundo - O Comitê Executivo do torneio WTA de Tóquio (Toray Pan Pacific Open) cancelou a competição, que estava programada para novembro deste ano, diante do recrudescimento de casos do novo coronavírus (Covid-19) no Japão. Esta é a primeira vez que o torneio deixará de ocorrer desde sua criação, em 1984.

A decisão foi confirmada em nota oficial divulgada nesta quarta-feira (29) pela Associação de Mulheres Tenistas Profissionais (WTA, na sigla em inglês).

“Este é um resultado decepcionante não apenas para jogadores de tênis de todo o mundo que jogam todos os anos, mas também para fãs de tênis nacionais e internacionais, mas faremos o possível para manter e ter sucesso no evento principal em 2021”, afirmou a associação no comunicado.

Também em nota, a WTA agradeceu o esforço do Comitê Executivo em tentar viabilizar o torneio, com partidas sem público, a fim de priorizar a saúde e a segurança de todos os envolvidos.

Outros cancelamentos

Outros dois torneios também foram impactados nestes últimos dias no continente asiático. Na semana passada, o ATP Tour masculino e o WTA feminino , que ocorreriam na China, foram cancelados. O único evento marcado Ásia, no calendário provisório da WTA para 2020, é o Aberto da Coreia do Sul, na capital Seul, em outubro.

O WTA de Palermo, na Itália, programado para começar na segunda-feira (3), deverá marcar a retomada dos eventos da temporada 2020.

