Campeonato Francês será transmitido pela Netflix

Pacote das partidas custará cerca de 30 dólares | Foto: Reprodução

Mundo - Usuários da plataforma de streaming Netflix terão mais um conteúdo para desfrutar: a Ligue 1, principal divisão do Campeonato Francês de futebol. A empresa fechou um acordo com o grupo Mediapro para ter os direitos de transmissão dos jogos. Para usufruir da novidade, os usuários precisarão pagar um valor além do habitual.

De acordo com a 90min da Espanha, o pacote das partidas da Ligue 1 custará algo entorno de 30 dólares. O anúncio da compra também pode gerar impactos no Brasil.

Desde o início do ano, times brasileiros estão brigando por conta dos direitos de transmissão de seus jogos. O Flamengo, por exemplo, está insatisfeito com o atual modelo de negócio - regido pela MP 984 - e pode facilitar a chegada dos serviços de streaming no futebol brasileiro.

A Netflix se consolidou no Brasil e, atualmente, conta com quase 15 milhões de assinantes, número ligeiramente inferior aos assinantes da TV fechada. O interesse dos brasileiros por conteúdo via streaming é grande e pode ser comprovado pelas lives que quebraram recordes de mais espectadores simultâneos do mundo.

Um exemplo disso foi o clássico Fla-Flu na final da Taça-Rio, transmitido no YouTube e que reuniu 3,3 milhões de espectadores simultâneos.

