CBF divulga tabela detalhada da série A-1 do Brasileirão Feminino

EC Iranduba visita o Vitória (BA), em 30 de agosto, pela 6ª rodada do Brasileirão | Foto: Divulgação/ EC Iranduba

Na última quarta-feira (29), a Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada das rodadas 5 a 14 do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-1 de 2020. O documento apresenta as datas, os horários (de Brasília) e os locais das partidas.

Devido à pandemia da Covid-19, a retomada do Brasileirão está prevista para o dia 26 de agosto. O torneio chegou a ser disputado até a metade da quinta rodada, restando assim, 11 datas para o fim da primeira fase.

Para completar a 5ª rodada, há três jogos a serem disputados, no dia 26 de agosto. Às 16h, o Santos recebe o Audax, na Vila Belmiro, em Santos (SP), ao vivo na plataforma MyCujoo. Já às 19h30, Internacional e Flamengo se enfrentam, em local a ser definido.

Falta exatamente 1 mês pra bola voltar a rolar no #BrasileirãoFeminino! Quem aí tá ansioso? pic.twitter.com/TyJQgLDRte — Brasileirão Feminino (de 🏡) (@BRFeminino) July 26, 2020

A partida contará com transmissão exclusiva do Twitter no @BRFeminino. Encerrando a rodada, também às 19h30, Corinthians e Ferroviária reeditam a final de 2019, no Parque São Jorge, em São Paulo (SP), também com transmissão do MyCujoo.



O Hulk da Amazônia volta a campo para dar continuidade ao torneio, na 6ª rodada. No estádio Manuel Bentes, em Salvador (BA), as meninas do EC Iranduba encaram o Vitória, às 15h do dia 30 de agosto. As quartas de final estão programadas para o dia 25 de outubro, com os jogos da volta no dia 1º de novembro.

As semifinais estão marcadas para os dias 8 e 14 de novembro, enquanto a decisão prevista para dois jogos, nos dias 22 de novembro e 6 de dezembro. Vale lembrar que todos os jogos contam com transmissões no Twitter, MyCujoo e TV Bandeirantes.

Leia mais:

Jogadoras criam 'Avante Hulk' para arrecadar fundos para o Iranduba;

Em crise, Iranduba anuncia 'vaquinha on-line' para arrecadação de fundos;

São José dos Campos vence Iranduba com dois gols de Mylenna Carioca.