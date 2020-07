Sob o comando de Bernardinho, Sesc RJ/Flamengo anuncia elenco

Elenco da temporada 2020/2021 foi divulgado nesta quinta (30) | Foto: Divulgação/Sesc RJ/Flamengo

Brasil - O Sesc (RJ)/Flamengo anunciou nesta quinta-feira (30) o elenco da nova equipe feminina de vôlei para a temporada 2020/2021 da Superliga. O técnico Bernardinho conta com a manutenção de grande parte das atletas que já estavam no clube antes da fusão com o Rubro-Negro.

A permanência da base da última temporada dá ao Flamengo um grande passo na corrida pelos títulos. Além disso, busca aproveitar a mescla entre jogadoras experientes e seis jovens promessas: as opostas Lorenne e Sabrina, a levantadora Juma, a ponteira Ana Cristina e as meios de rede, Valquíria e Lívia.

"Sei que a expectativa é alta. Vamos brigar, mas somos favoritos? Longe disso. Há pelo menos quatro [times] superiores ao nosso, mas vamos trabalhar para principalmente fincar as bases para crescer. O nosso sonho é grande", disse o treinador, em entrevista ao canal oficial do Flamengo.

A oposta Lorenne já havia trabalhado com Bernardinho há alguns anos. Agora, ela espera dar sequência no crescimento da carreira, que teve uma ascensão nas últimas duas temporadas, tanto em clubes, quanto pela Seleção Brasileira.



"Estou muito feliz de voltar, agora com outra perspectiva. O time manteve a base e isso faz com que a gente esteja um passo à frente. Com as jogadoras bem experientes, entrosadas, a gente vai ter um ano muito interessante. Já joguei com a maioria das meninas também e vou trabalhar muito para contribuir", disse Lorenne.

Capitã da equipe, a ponteira Amanda é considerada um dos pilares do time de Bernardinho. Com muitos anos dentro do Sesc (RJ), ela espera ajudar quem está chegando e promete muita entrega.

"Quem vem para cá já sabe e entende como funciona nossa estrutura e toda a tradição do Bernardo. Estamos vivendo um período difícil, no momento inicial de uma temporada diferente, mas sabemos que teremos um ambiente de trabalho muito bom e com a estrutura que a gente necessita", explica Amanda.

Por meio das redes sociais, o Flamengo anunciou a líbero Natinha; as levantadoras Fabíola e Juma; as opostas Lorenne e Sabrina; as ponteiras Amanda, Drussyla, Ana Cristina, Gabi e Ariele; além das meios de rede Juciely, Milka, Valquíria e Lívia.

