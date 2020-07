Sergio Pérez é diagnosticado com Covid-19 e está fora de GP

Sergio Pérez foi diagnosticado com Covid-19 | Foto: Force India/Divulgação

Mundo - O piloto mexicano Sergio Pérez foi diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19). Com isso, ele está fora do GP da Grã-Bretanha. O piloto da Racing Point estava em isolamento desde que o teste feito por ele antes do início das atividades para a 4ª etapa do campeonato tinha tido resultado inconclusivo.

Anteriormente, ele entrou em contato com um grupo de pessoas de sua equipe - que também está em isolamento e aguarda o resultado de seus testes.

A Racing Point divulgou que o piloto se sente bem e segue as determinações das autoridades de saúde. Pérez também deve perder o GP do aniversário de 70 Anos da F1, que também será realizado em Silverstone, no dia 9 de agosto.

Isto ocorre porque o governo britânico estendeu, de 7 para 10 dias, o período de isolamento para quem é diagnosticado com a Covid-19.

Leia Mais

CBF divulga tabela detalhada da série A-1 do Brasileirão Feminino

Sob o comando de Bernardinho, Sesc RJ/Flamengo anuncia elenco