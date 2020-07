Flamengo anuncia Domènec Torrent como novo técnico

Domènec Torrent assinou contrato de um ano e meio com o Flamengo | Foto: Ira L. Black/Corbis

Brasil - O Clube de Regatas de Flamengo (CRF) anunciou nesta sexta-feira (31) a chegada de seu novo técnico, o catalão Domènec Torrent, de 58 anos. O treinador assinou um contrato de um ano e meio com o Rubro-Negro.

Torrent chega ao Brasil nesta semana para iniciar o trabalho visando a estreia do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, no Maracanã, dia 9 de agosto. Ele será o 12º técnico estrangeiro a comandar o Flamengo, sendo o sexto europeu à frente do Clube.

Torrent dirigiu o New York City FC na disputa da MLS, entre junho de 2018 e novembro de 2019. Durante esse período, o treinador conseguiu os melhores resultados da história do clube, chegando às semifinais da competição na última temporada.



À frente da equipe norte-americana, Domènec disputou 60 jogos, com 29 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. Foram 104 gols marcados e 76 sofridos.



O catalão possui uma longa trajetória no futebol internacional, em especial no europeu. Como auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona (2008-2012), Bayern de Munique (2013-2016) e Manchester City (2016-2018), Torrent coleciona 24 títulos durante os 11 anos de parceria.

Antes de aceitar o convite para ser assistente, ele já havia comandado Palamós, Palafrugell e Girona, entre outros clubes da Espanha. Domènec é será o primeiro espanhol/catalão a treinar a equipe rubro-negra.

