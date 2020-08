Fisiculturista amazonense busca apoio para competir na Romênia

Fisiculturista viralizou nas redes sociais nos últimos dias, ao postar uma foto em um semáforo nas ruas da capital | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Vendedores de água, de panos de chão, pedintes e entregadores de panfletos são vistos com facilidade nos semáforos de vias de grande circulação em Manaus. Mas quem passou nos últimos dias pela Avenida Pedro Teixeira, na Zona Centro-Oeste da capital, se deparou com uma cena incomum: uma fisiculturista de biquíni com uma placa nas mãos.

“Sou atleta Pro, ajude-me na competição da Romênia”. Era o pedido de apoio feito pela atleta Caroline Alves, de 37 anos. A ideia surgiu no último dia 23 de julho, quando ela foi até um semáforo com o traje de competição e um cartaz. A fisiculturista viralizou nas redes sociais nos últimos dias ao postar uma foto com a campanha.

“Eu fui para as ruas para alcançar pessoas que tem algum tipo de rede social, mas que gostam do esporte, como outros atletas também já fizeram. Aconteceu com o judô. Resolvi ter essa atitude para dar uma visibilidade para minha competição, meu sonho, que é trazer um título para o Amazonas. Eu sempre sonhei com isso. Sinto que está próximo de ser realizado," disse a atleta.

Caroline conta que sempre teve contato com o meio atlético | Foto: Arquivo Pessoal

A ideia surgiu com intuito de dar mais visibilidade ao financiamento coletivo - a famosa vaquinha - criado por ela para a realização do sonho. Caroline conta que está desempregada e, por isso, resolveu criar a vaquinha virtual.

“Eu fiz essa vaquinha porque durante a pandemia fiquei desempregada. Em 2019 estava em várias competições internacionais, tive muitas parcerias, apoio de amigos e família. Neste ano, não tive muitas parcerias, e também não encontrei nenhum parceiro financeiro. E com a quarentena foi difícil fazer um evento para arrecadar fundos (...) A necessidade me obrigou a fazer isso. Se as pessoas me ajudassem, continuaria. Se não, ia tentar outra coisa, mas graças a Deus as pessoas se comoveram com minha história e me ajudam", ressaltou.

O dinheiro que a fisiculturista arrecadar vai servir para ajudar a bancar uma viagem para Bucharest, na Romênia, onde irá disputar o Romania Muscle Fest Pro - evento que acontece entre 13 e 15 de novembro.

Atleta recebeu apoio de pessoas que passaram pelo local em que ela fez parte da campanha | Foto: Arquivo Pessoal

“As pessoas se mobilizaram muito com minha atitude, viram que uma atleta mulher foi para as ruas lutar por seu objetivo e se motivaram a ajudar, contribuir, e acima de tudo acreditar que quando você quer, você faz acontecer, não mede esforços. Independentemente de eu ter um trabalho, não é uma renda grande que pode me levar para uma viagem. Porém, com a ajuda de todos, posso chegar lá”, comentou.

História no fisiculturismo

Caroline é formada em educação física pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e pós-graduada em Biomecânica. Ela trabalhou como personal trainer, mas por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) acabou ficando desempregada.

A atleta conta que sempre teve contato com o meio atlético, mas foi em 2016 que começou uma preparação voltada para o fisiculturismo, depois de ser incentivada por amigos que já atuavam na área. A rotina de Carol Alves envolve treinos na academia, que duram até cinco horas, e uma dieta rigorosa.

Dificuldades no esporte

No Brasil, ser um atleta fisiculturista é um desafio. Os profissionais não são remunerados, o que torna a profissão um caminho difícil de se seguir. “A nível regional e nacional, os torneios só premiam com títulos e medalhas, o que não cobre os custos de preparação para participar das disputas," comentou.

Carol diz ainda que, em Manaus, o esporte não é tão difundido, o que dificulta a aceitação como atleta.

“Eu tive apoio de amigos fisiculturistas e de treinadores para me profissionalizar, mas não tive incentivo de amigos que não estão acostumados com o visual. A minha categoria é o máximo de musculação possível para uma mulher e, às vezes, o visual choca e não é bem aceito," completou.

A campanha

O objetivo de Caroline Alves é arrecadar a quantia de R$ 25 mil. Até a sexta-feira (31), a vaquinha virtual “@carolalves_pro rumo ao Campeonato Romania Muscle Fest Pro 2020” havia arrecadado R$ 8,2 mil de 107 apoiadores.

Leia Mais

Fisiculturista amazonense participa de competição internacional

Vídeo: conheça a fisiculturista que trabalha como cobradora em Manaus