Projeto homenageia atletas e personalidades do futebol amazonense

25 mudas de pau-pretinho foram plantadas no lançamento do projeto | Foto: Divulgação/Faar

Manaus - Visando “eternizar” ídolos do esporte e também conscientizar o público, o projeto “Semente do Esporte” foi lançado nesta sexta-feira (31) no Estádio Ismael Benigno, no bairro São Raimundo - Zona Oeste de Manaus. Por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o projeto homenageia atletas, ex-atletas e personalidades do futebol local com um gesto simbólico: o plantio de árvores.

No lançamento do projeto, feito no estacionamento do estádio, foram plantadas 25 mudas de pau-pretinho, uma árvore originária da Amazônia. Ao lado de cada muda plantada, foi colocada uma placa de aço escovado que carrega o nome do respectivo homenageado.

Para Antônio Ricardo Peixoto Lima, o “Rolinha”, que foi tricampeão amazonense (1968, 1969 e 1974), a ação é um ato de reconhecimento. “Eu me sinto muito feliz de poder estar aqui e agradeço à Faar pela atitude, pois é algo muito honroso para nós. Afinal, estamos recebendo essa homenagem ainda em vida, o que nos causa um grande sentimento de gratidão e é, sem dúvida, um reconhecimento”, declarou.

Projeto será levado para outros pontos de Manaus | Foto: Divulgação/Faar

Outro tricampeão amazonense homenageado no projeto foi Alberto Carlos da Silva. Para ele, o momento foi de descontração.

“É um grande momento, de reencontrar amigos, conversar, relembrar situações. Estou feliz demais. É um dia singular, e obrigado à Faar por isso. O futebol é um esporte coletivo, e é uma honra representar o meu time”, agradeceu.

Além de atletas e ex-atletas, a homenagem chegou àqueles que fizeram reverberar os feitos do futebol, como o cronista e jornalista esportivo Arnaldo Santos, que destacou a importância do momento. “Vocês, jogadores, é que são importantes. Esse momento é de vocês. O que seríamos nós, jornalistas esportivos, sem vocês. Parabéns e agradecemos a lembrança deste dia especial”, pontuou.

Essa é a primeira edição do projeto, que deve chegar a outras praças públicas com a proposta de lembrar nomes de destaque no esporte amazonense e com o viés ambiental de tornar os lugares esportivos mais arborizados, conforme assinalou o diretor técnico da Faar, Edson Marques.

“Essa nossa ideia, de homenagear esses ícones do futebol ainda em vida, é antiga. Nós demos início hoje e não acaba aqui. Iremos chegar a todas as nossas praças esportivas e fazer essa ação. Um projeto maravilhoso em que os atletas podem se reencontrar, bater um papo, e que deixa um legado importantíssimo, que é a arborização do nosso estacionamento, proporcionando uma ambiente melhor para todos que vierem ao estádio”, concluiu.

*Com informações da assessoria

