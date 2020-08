Surfistas brasileiros irão disputar primeiro torneio pós-quarentena

Michelob Ultra Pure Gold Rumble at the Ranch acontece no dia 9 de agosto | Foto: Jackson Vankirk/WSL

Mundo - Dois surfistas brasileiros irão participar do primeiro evento competitivo de surfe realizado desde o início da pandemia de Covid-19. O anúncio do Michelob Ultra Pure Gold Rumble at the Ranch foi feito pela Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) no último dia 29. O evento será realizado no dia 9 de agosto, e contará com a participação de 16 surfistas de ponta que atualmente residem nos Estados Unidos, entre eles os brasileiros Adriano de Souza e Filipe Toledo.

A competição, a primeira promovida pela WSL desde o início do isolamento social - que suspendeu diversas competições pelo mundo, acontecerá no Surf Ranch - a piscina de ondas do 11 vezes campeão mundial Kelly Slater -, que fica localizada na cidade de Lemoore, no estado da Califórnia (EUA).

Além dos brasileiros e do próprio Slater, o evento contará com atletas renomados, como a havaiana Carissa Moore, a americana Caroline Marks e o americano Kolohe Andino.

Logo após ser informado sobre a competição, o brasileiro Filipe Toledo não escondeu a sua empolgação. Para ele, a própria experiência, aliada à segurança, trará uma sensação nova aos interessados.

“Eu mal posso esperar para voltar a vestir uma lycra de competição (…) Saber que poderemos trazer uma experiência ao vivo aos fãs, competindo no Surf Ranch aqui na Califórnia de uma maneira segura, é realmente emocionante. Vai ser incrível para o surfe, para o esporte e para os fãs”, comentou.

Quem também não escondeu a expectativa com o Michelob Ultra Pure Gold Rumble at the Ranch foi o diretor-executivo da WSL, Erik Logan.

“Estamos todos com saudades do surfe ao vivo, e muito empolgados em oferecer aos fãs uma experiência única (…). Usando as instalações do Surf Ranch, temos a oportunidade de realizar isso em nossa própria arena, implementando extensos protocolos de segurança para garantir a saúde e a segurança dos participantes, funcionários e comunidade local”, afirmou.

