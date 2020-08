Brasileiro vence principal torneio de vela da América Latina

Disputas da 47ª Semana Internacional de Vela foram online | Foto: Reprodução

Brasil - O gaúcho Phillipp Grochtmann venceu a 47ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela. O evento é considerado a principal competição náutica da América Latina e que em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), precisou de uma adaptação drástica. Todas as disputas foram virtuais, por meio do aplicativo “Virtual Regata”.

Grochtmann venceu o circuito que simulava a raia olímpica do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (30). O evento online reuniu 76 participantes, que competiram em 20 regatas virtuais. Os percursos simulavam os de cidades como Auckland (Nova Zelândia), Mallorca (Espanha), Marselha (França) - esta última sediará as provas de vela da Olimpíada de Paris, em 2024.

Para o gaúcho, já serviu para dar um "gostinho" dos Jogos. Grochtmann disputará vaga para representar o Brasil na capital francesa em 2024, na classe laser, a mesma em que Robert Scheidt se sagrou bicampeão olímpico em 1996 e 2004.

A disputa virtual, que foi extraordinária em função da pandemia, deverá ser incluída na programação da Semana de Ilhabela no ano que vem. "Certeza que a vela online veio pra ficar e será uma classe nova na edição 48, seja via Virtual Regatta ou Virtual Skipper [outro game de vela]", garante o organizador do evento, Mauro Dottori

