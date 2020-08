Federação divulga horários das semifinais do Paulistão

Corinthians irá enfrentar o Mirassol em um dos jogos das semifinais | Foto: Divulgação

Brasil - A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na última sexta-feira (31) os horários dos duelos da semifinal do Campeonato Paulista. A penúltima fase do estadual acontece neste domingo (2) e será aberta com o confronto entre Corinthians e Mirassol, marcado para às 16h (horário de Brasília), na Arena Corinthians.

Em seguida, será a vez de Palmeiras e Ponte Preta disputarem a segunda vaga na final, em partida realizada no Allianz Parque, às 19h (horário de Brasília.

Assim como os duelos da fase anterior, a semifinal do Campeonato Paulista será definida em jogo único. Apenas a final vai contar com partidas de ida e volta.

Transmissões



O jogo entre Corinthians e Mirassol será exibido pela Rede Globo para São Paulo e boa parte do país, assim como pelo SportTV para todo o Brasil.

Já o confronto entre Palmeiras e Ponte Preta ficará restrito ao serviço de pay-per-view da Globo, o Premiere.

A emissora pretende recuperar cerca de 200 mil assinantes que deixaram o Premiere durante os quatro meses de paralisação do futebol nacional até o final do ano.

