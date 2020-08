Volante Panda, do Manaus FC, não precisará de cirurgia

Panda, volante do Manaus FC, sofreu uma fratura no cotovelo esquerdo | Foto: Divulgação/Manaus FC

Manaus - O volante Panda, que atua pelo Manaus FC e sofreu uma fratura no braço esquerdo esta semana - não precisará passar por uma cirurgia. Ao longo da semana, o jogador passou por exames mais detalhados, que descartaram a necessidade de uma intervenção cirúrgica.

O vice-presidente do departamento médico de futebol do Gavião do Norte, o médico Lucas Navarro Mitoso, deu detalhes sobre o quadro clínico do atleta. Segundo ele, Panda precisará passar por fisioterapia.

“O resultado da tomografia foi aquilo que a gente esperava. A gente tinha o receio de ser uma fratura mais complexa, que tivesse algum fragmento de osso dentro da articulação do cotovelo, mas não tem. É uma fratura um pouco mais simples. É uma fratura média do processo coronoide do cotovelo, e ele vai ficar três ou quatro semanas imobilizado e depois vai para a fisioterapia”, explicou.

Esperança

O volante tem a esperança de voltar o quanto antes aos gramados.

“É uma sensação diferente do tipo: dias de luta, dias de glória. Infelizmente aconteceu comigo, mas poderia ser com qualquer companheiro. A sensação não é boa de sofrer uma lesão na véspera da estreia, mas na profissão da gente estamos sujeitos a tudo. Agora é procurar fazer o tratamento intenso para voltar o mais rápido possível", disse o jogador.

Além de Panda, quem também está no departamento médico do clube é o volante Gilson, que sofreu uma entorse no joelho e não joga contra o Vila Nova (GO) no próximo dia 8.

*Com informações da assessoria

