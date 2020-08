Palmeiras vence Ponte Preta na semifinal do Paulistão

Palmeiras venceu a Ponte Preta por 1 a 0 | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Brasil - Jogando na arena que leva o seu nome, o Palmeiras derrotou a Ponte Preta por 1 a 0 na noite deste domingo (2) e garantiu sua passagem para a decisão do Campeonato Paulista, onde terá como adversário o Corinthians.

O primeiro tempo do confronto foi movimentado, com chances de lado a lado. Porém, os goleiros Ivan, da Macaca, e Weverton, do Verdão, foram muito bem.

Mas, quando tudo indicava que o jogo iria para o intervalo sem qualquer gol, o Palmeiras conseguiu a vantagem.

O curioso é que, em um time recheado de estrelas, o único gol da partida saiu dos pés de um jovem. O volante Patrick de Paula acertou um chute forte para vencer o goleiro Ivan aos 45 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, a Ponte partiu para o tudo ou nada, enquanto o Palmeiras conseguiu administrar a vantagem que lhe garantiu a vitória e a classificação para a final.

O próximo desafio do Verdão será o Corinthians, que enfrenta na próxima quarta pelo primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista.

