Amazonas FC anuncia saída do treinador Ricardo Lecheva | Foto: Crédito Antônio Assis/FAF





Manaus - Nesta segunda-feira (3), o Amazonas FC anunciou a saída de Ricardo Lecheva, diretor executivo e treinador da equipe. Ele esteve à frente da Onça Pintada da Zona Leste nas séries A e B do Campeonato Amazonense, em 2019 e 2020, respectivamente.

O clube não divulgou o motivo do desligamento. Em nota, o Amazonas exalta os feitos do técnico: "Eternamente grata por toda trajetória até aqui, a família Amazonas FC se despede sabendo que este é apenas um até breve", completa.

Lecheva esteve à frente do Aurinegro amazonense nas campanhas que resultaram no título da Segundinha - sobre o São Raimundo - e o primeiro lugar na classificação geral do Barezão 2020, encerrado precocemente pela Covid-19.

A saída ocorre em um momento "oportuno", pelo menos para o Fast Clube, que estreia na Série D do Brasileirão daqui 45 dias. O Rolo Compressor está no Grupo A1, juntamente com Atlético Acreano, Galvez (AC), Rio Branco, Bragantino (PA), Independente (PA) , Vilhenense (RO) e o vencedor do confronto entre Nacional x Ji-Paraná (RO).