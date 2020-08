A três dias de estrear na Série C, Manaus anuncia novo atacante

Jandy atuará como atacante no Manaus FC | Foto: Divulgação/Manaus FC

Manaus - A três dias de sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro contra o Vila Nova (GO), o Manaus Futebol Clube anunciou a chegada de um novo atacante nesta quarta-feira (5). Trata-se de Janderson - conhecido como Jandy - de 24 anos, ex-integrante do Retrô FC, de Pernambuco.

Além de Jandy, o esmeraldino já contratou o volante Rafael Carrilho e os atacantes Alison Mira e Matheuzinho. O goleiro Bruno Saul também foi repatriado para a campanha na Série C.



As negociações entre o Gavião do Norte e Jandy já vinha ocorrendo há algum tempo, conforme o próprio atacante. "Um pouco antes da parada da pandemia, o clube demostrou interesse. Entramos em contato para fechar, mas acabou que o Retrô FC pediu para aguardar o término do Campeonato Pernambucano, mas no fim deu tudo certo”, revela.

O jogador também falou das expectativas para o início da Série C. “As expectativas são as melhores. O Manaus tem todo meu estilo. É um time aguerrido que tem as mesmas metas que as minhas, que é subir de patamar degrau por degrau”, explica.

O atleta tem passagens pelos times do Cruzeiro (RS), São Paulo (RS), São José (RS), Aimoré (RS), São Luiz (RS) e Retrô (PE). “Meu estilo é simples e objetivo. Gosto muito do jogo apoiado, mas também gosto do um contra um. Tenho boa bola parada e chute de média distância”, ressaltou.

Muitas opções no elenco

O presidente do Manaus, Luis Mitoso, afirma que as contratações recentes - além de reforçarem o time - ajudam a cumprir normas da Série C.

“Com todas as normativas e protocolos, o clube terá que ter um elenco com um número bem grande. Primeiro porque é uma competição longa, segundo porque os jogadores passarão por testes para a detecção da Covid-19 antes das partidas. Imagine se tivermos uma situação de ter cinco ou seis jogadores com Covid-19 e esses atletas ficarem fora da partida? Então essa foi a primeira atitude do clube, vendo a possibilidade de compor com mais atletas”, explica Luis Mitoso, presidente do time.

*Com informações da assessoria

