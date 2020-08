Jogadores do MANAUSFC passam por testes para a detecção da Covid-19

Ao todo foram realizados 54 testes | Foto: Divulgação

Manaus- Jogadores do MANAUSFC que vão participar da partida diante do Vila Nova (GO) pelo Campeonato Brasileiro da Série C foram submetidos a testes para a detecção da Covid-19, na manhã desta quarta-feira (5). A testagem faz parte do protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a partida. Ao todo foram realizados 54 testes, sendo 30 de sorologia e 24 de PSR. O staff do clube, que vai participar da partida, também passou pelos mesmos testes. O resultado será divulgado até sexta-feira (7).

“Os exames foram realizados com sucesso. Saiu tudo como previsto. Agradecemos a toda equipe do MANAUSFC pelo apoio”, disse Ruberli Santana, que é proprietária da Lab.amo, laboratório onde foi feito os testes.

Próximos passos

A biomédica France Palma explicou os procedimentos da testagem. “Esses exames são coletados em Manaus e enviados para São Paulo. Provavelmente nesta quinta-feira (6) já teremos o resultado da sorologia na sexta-feira (7) do PCR, para não ter mais nenhuma dúvida em relação à presença da Covid-19 nos jogadores”, finalizou.

*Com informações da assessoria

