William Thomas, diretor técnico do Santos, pede demissão

William Thomas deixou o cargo de diretor-técnico no Santos | Foto: Ivan Storti/Santos FC

Brasil - O diretor-técnico do Santos, William Thomas, pediu demissão nesta quinta-feira (6). Ele era contrário à saída do ex-técnico Jesualdo Ferreira, que deixou o time após a eliminação do Campeonato Paulista.

Thomas era considerado o "homem forte" do futebol no Santos e estava no clube desde o ano passado. Ele chegou ao Peixe por indicação de Paulo Autuori.

Desde a eliminação no Paulistão, diante da Ponte Preta, o Comitê de Gestão do Santos discutia a demissão de Jesualdo Ferreira. Porém, William Thomas defendia que Ferreira precisava de tempo para mostrar melhores resultados.

Entretanto, na última quarta-feira, Jesualdo Ferreira e sua comissão técnica foram demitidos. Thomas não ficou satisfeito com a notícia e decidiu sair.

Leia mais: