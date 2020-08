Federação de Jiu-Jitsu realiza seminário para deficientes em Manaus

Seminário será ministrado por Ender Rodrigo Oliveira | Foto: Marcio Melo

Manaus - A Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FAJJP) irá realizar, neste sábado (8), o primeiro seminário para atletas portadores de deficiências físicas. O evento gratuito será aberto ao público com necessidades especiais, que sejam praticantes ou não da modalidade esportiva, e possui o objetivo de qualificar os atletas do jiu-jitsu paralímpico no Amazonas.

O seminário começa às 9h e acontecerá no Complexo Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, localizado na Rua Maceió, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

A estimativa é reunir cerca de 50 pessoas. Durante o evento, serão discutidos temas como superação, cuidados com a integridade física do atleta, atenção aos editais de competições divulgados pela federação, boas alternativas de defesa e ataque, posições adaptadas para a maioria dos praticantes, regras da federação e dicas para que os praticantes tenham um desempenho cada vez mais próximo do obtido por atletas de alto rendimento.

O curso será ministrado pelo engenheiro agrônomo Ender Rodrigo Oliveira. Ele é faixa preta há cinco anos e já foi campeão mundial, campeão amazonense e vice-campeão brasileiro.

O professor paratleta sofreu um acidente automobilístico em 2012. Ele precisou ser submetido a doze cirurgias, que tinham o objetivo de reconstruir a perna direita dele. Com o acidente, Ender perdeu os movimentos do pé e passou a competir como atleta paralímpico.

“Meu desejo é dar esperança a outras pessoas a saírem da depressão como eu saí. E a chave foi a prática do jiu-jitsu, que me deu esperança, confiança e títulos. Posso dizer que sou muito feliz comigo mesmo, com minha família, com meu trabalho e com esse esporte que me acompanha há muitos anos. Todos os dias dedico pelo menos quatro horas para aprender e ensinar o que eu sei, para ajudar pessoas que passam dificuldades, talvez as mesmas que eu tive há anos atrás”, relembra emocionado o professor.

Para o presidente da Federação Amazonense, Jonatha Machado, a prática do jiu-jitsu deve ser difundida para um número maior de deficientes físicos do estado e precisa ser vista como forma de inclusão.

“Buscamos levar aos paratletas a oportunidade de deixar o estresse de lado, levar qualidade de vida e oportunidade de treinar para competir e representar o Amazonas”, Explica o presidente.

*Com informações da assessoria

