Manaus FC irá inaugurar loja com itens oficiais do time

Loja do Manaus FC será inaugurada neste sábado (8) | Foto: Divulgação/Manaus FC

Manaus - O Manaus Futebol Clube irá inaugurar neste sábado (8), às 10h, a sua loja oficial. O time é o primeiro clube local com este tipo de empreendimento, comum em grandes equipes do futebol brasileiro. A loja fica localizada na Rua Salvador, n. 441, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

O horário de atendimento ao público será das 10h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 14h aos sábados. No novo point do Gavião, os torcedores poderão encontrar camisas, bonés entre outros itens oficiais do esmeraldino. Lá o torcedor também poderá adquirir a rifa do automóvel Mobi, que será sorteado pelo clube.

O local também funcionará como um ponto de atendimento ao sócio-torcedor do clube.

"O MANAUS FC segue fazendo história dentro de campo e fora também. Somos o primeiro clube a ter um empreendimento desta natureza. A ideia é fortalecer ainda mais a marca MANAUS FC. Além disso, queremos atender ao nosso torcedor que sempre quer adquirir itens oficiais do clube”, explica Luis Mitoso, presidente do clube.

O dirigente também explica como funcionará o atendimento ao sócio-torcedor.

"A loja também foi criada com o intuito de ter um lugar para fazer todo atendimento ao sócio-torcedor. Um local onde ele vai poder tirar a carteirinha e tudo mais. Estamos trabalhando [para] atingir um patamar de excelência no atendimento ao torcedor”, disse.

*Com informações da assessoria

