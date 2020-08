Ronaldinho Gaúcho pode ser colocado em liberdade condicional

Gaúcho e o irmão estão presos desde o dia 6 de março | Foto: Divulgação

Mundo - Após a conclusão das investigações envolvendo o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, o Ministério Público do Paraguai definiu que não irá apresentar denúncia contra ele ou seu irmão, Roberto de Assis. Ambos estão presos preventivamente na cidade de Assunção desde o dia 6 de março, sob alegação de uso de documento falso.

Como a prisão preventiva, no Paraguai, possui validade de seis meses, o MP pede que Ronaldinho e o irmão sejam colocados em liberdade condicional, com chance de retorno ao Brasil. Além disso, a petição pede o pagamento de US$ 200 mil de multas, entre outras medidas, que ainda serão avaliadas por um juiz.

Os promotores afirmam que Assis sabia que os passaportes usados por ele e o irmão eram falsos, mas que não foram encontrados indícios de que Ronaldinho tenha participação no planejamento de obtenção dos documentos.

O MP pede liberdade condicional de um ano para Ronaldinho e de dois anos para Assis.

