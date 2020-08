Flamengo perde de 1 a 0 para o Atlético-MG no Maracanã

Gabigol não conseguiu marcar em sua estreia pelo Brasileiro | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O que já se imaginava antes do jogo foi confirmado dentro de campo: o Atlético-MG era o pior adversário possível para o Flamengo iniciar a era Domènec Torrent. Bem armada e com uma proposta de jogo bem executada, a equipe de Jorge Sampaoli soube enfrentar o rubro-negro. Aos poucos, envolveu o campeão brasileiro, carioca e da Libertadores e conquistou uma vitória por 1 a 0 em pleno Maracanã que de surpreendente não teve nada.

O resultado confirmou que o Galo pode, sim, ser considerado um dos candidatos ao título e mostrou ainda que os rubro-negros e o técnico catalão vão precisar se adaptar logo um ao outro. O Flamengo mostrou muitos erros, principalmente defensivos, que custaram a derrota já na estreia do Brasileiro. Na quarta, a equipe enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia.

Após uma série de confrontos de baixo nível técnico nos Estaduais pelo país, Flamengo e Atlético-MG proporcionaram o tão sonhado bom jogo de futebol que andava em falta. Colaborou para isso o fato de serem duas equipes que compartilham muitos méritos em comum. Um deles é a linha de marcação avançada. Tanto rubro-negros quanto atleticanos pressionaram o adversário já em sua saída de bola, o que proporcionou chances de perigo dos dois lados.

As diferenças também eram claras. O Flamengo teve o protagonismo da partida e produziu muito mais do que o Atlético-MG. Apesar da dificuldade de encontrar espaços, a qualidade técnica de Arrascaeta e Éverton Ribeiro prevaleceu. O grande pecado do time foi na hora de definir. Escolhas erradas ou a demora em finalizar levaram a equipe a desperdiçar uma série de chances.

A equipe de Jorge Sampaoli era mais perigosa nas jogadas de contra-ataque, principalmente pela direita do rubro-negro. Foi dali, inclusive, que saiu o cruzamento para o gol contra de Filipe Luís, aniversariante do dia, aos 23 do primeiro tempo.

A deficiência defensiva rubro-negra foi muito bem explorada por Sampaoli. O time de Dome deixou muitos espaços quando perdeu a bola na frente. A recomposição defensiva é um problema que o catalão terá que corrigir rapidamente para evitar outros tropeços.Na etapa final, o cenário piorou para os donos da casa. Éverton Ribeiro e Arrascaeta caíram de rendimento, e o time virou presa fácil para a marcação do Atlético-MG. Sem levar perigo na frente, os rubro-negros foram mais atacados pelo rival.

Dome tirou os meias, encheu o time de atacantes e deixou um buraco entre a zaga e o ataque. O Flamengo ganhou fôlego novo, mas era muito pouco para agredir a bem armada equipe de Sampaoli. A vitória mineira acabou sendo justa.

