Welington Fajardo deixa posição de técnico do Manaus Futebol Clube

Welington Fajardo estava no comando do Manaus FC desde fevereiro de 2019 | Foto: Divulgação/Manaus FC

Manaus - Welington Fajardo não é mais técnico do Manaus Futebol Clube. A saída do treinador aconteceu em comum acordo com a diretoria do clube e foi divulgada nesta segunda-feira (10).

O treinador foi anunciado em fevereiro de 2019 e comandou o Gavião do Norte em 47 partidas, com 27 vitórias, 15 empates e cinco derrotas. Em sua trajetória, Fajardo conquistou o título do Campeonato Amazonense de 2019 e o vice-campeonato brasileiro da Série D, na campanha que culminou com o histórico acesso do Gavião à Série C do Campeonato Brasileiro.

O último jogo do treinador à frente do Manaus aconteceu neste domingo (9), no empate em 1 a 1 diante do Vila Nova (GO) pela estreia do esmeraldino na Série C do Brasileirão.

Em nota, o time agradeceu o tempo que o treinador esteve no comando do time e ressaltou que "as portas do MANAUSFC estarão abertas" para ele em outra oportunidade.

*Com informações da assessoria

