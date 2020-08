Nacional Futebol Clube anuncia chegada do meia 'Flamel'

Jogador deve reforçar elenco nos jogos pela Série D do Brasileiro | Foto: Divulgação

Manaus - O Nacional Futebol Clube acertou com o meia Flamel. O jogador estava atuando no Águia de Marabá (PA), onde disputou o Campeonato Paraense. Aos 36 anos e natural de Oriximiná (PA), ele chega para reforçar o elenco do Leão da Vila Municipal já nos próximos duelos contra o Ji-Paraná (RO), válidos pela Série D.

Arlisson Sousa Cardoso, o Flamel, iniciou sua trajetória pelo Tuna Luso (PA) e atuou em outras equipes do futebol paraense, dentre elas Paysandu e Remo. O jogador também passou parte da carreira atuando por equipes do futebol carioca, incluindo Olaria, Americano, Goytacaz e, por último, o América, onde disputou o Campeonato Carioca e chegou a marcar dois gols.

Flamel chegará nos próximos dias em Manaus e já dará início aos trabalhos com seus companheiros. Com o maestro, o Naça chega ao total de 23 atletas para a disputa da Série D.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Welington Fajardo deixa posição de técnico do Manaus Futebol Clube