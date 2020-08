Emissora americana Turner poderá transmitir jogos do Brasileirão

Vários jogos serão transmitidos pela emissora americana Turner | Foto: Daniel Castellano

Brasil - A emissora americana Turner conseguiu nesta segunda-feira (10), por meio da Justiça do Rio de Janeiro, o direito de transmitir jogos de oito times que disputam o Campeonato Brasileiro. A empresa usou a MP 984 (conhecida como MP do Mandante) para garantir judicialmente a transmissão - fato que contraria a TV Globo, a qual pretendia vetar a exibição dos jogos e que ainda pode recorrer da decisão.

Recentemente, a Globo entrou com uma liminar na Justiça e alegou que a transmissão feita pela Turner feria os direitos de exclusividade que conseguiu em contrato com mais de dez clubes.

Entretanto, a 3ª Vara Cível entendeu que a MP do Mandante é válida e não interfere nos contratos firmados pela Globo. "Diante do exposto, não se trata de violação ao ato jurídico perfeito, mas de aplicação imediata e geral da nova lei aos efeitos pendentes e futuros do ato celebrado", diz um trecho da decisão.

Com isso, a Turner poderá transmitir os jogos dos clubes que possui contrato em TV fechada, quando estes forem mandantes. Enquanto isso, a Globo já recorre da decisão por meio de segunda instância.

