Lesionado, 'Flamel' deixa Nacional e time chama Wander

Manaus - Menos de quatro dias após o anúncio da contratação do meia Arlisson Souza Cardoso, conhecido como “Flamel”, o Nacional Futebol Clube divulgou uma nota na noite da última segunda-feira (10) informando a saída do jogador. A notícia surgiu após Flamel ser submetido a uma bateria de exames médicos, que identificaram uma lesão muscular.

Com isso o Leão da Vila Municipal decidiu desfazer o acordo com o meia, para que ele possa se recuperar de forma plena. Apesar da reviravolta inesperada, o Nacional não exitou em buscar um substituto para a posição de Flamel.

Com isso, o azulino anunciou - ainda na segunda - a chegada de Marcos Wanderley Ferreira Silva, o Wander. O meia de 27 anos terá sua primeira oportunidade com a camisa do Leão da Vila e já revela boas expectativas para a Série D.

“Toda expectativa positiva. Queremos a vaga para disputar a Série D . Faremos dois jogos decisivos e vamos buscar com muita luta e trabalho”, afirmou.

Wander já atuou em times do Nordeste, assim como em equipes locais.

