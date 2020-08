CBF divulga novas datas de jogos de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Decisão da Copa do Brasil está prevista para 10 de fevereiro de 2021 | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Brasil - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) remarcou as datas e os horários dos jogos de volta que compõem a terceira fase da Copa do Brasil. As partidas serão realizadas entre os dias 25 e 27 de agosto. Os duelos de ida foram disputados antes da paralisação do futebol no país, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A competição será retomada às 16h (horário de Brasília) do dia 25, com o Afogados recebendo a Ponte Preta. A Macaca tem vantagem confortável, já que venceu o compromisso de ida, em Campinas (SP), por 3 a 0. No mesmo dia, às 19h, a Ferroviária visita o América (MG). Na primeira partida, em Araraquara (SP), as equipes ficaram no 0 a 0. Já às 21h30, no Rio de Janeiro, o Fluminense enfrenta o Figueirense, que ganhou o duelo anterior, em Florianópolis, por 1 a 0.

No dia 26, serão cinco jogos. Às 16h (também pelo horário de Brasília), o Cruzeiro encara o CRB em Maceió (AL). O time da casa venceu o jogo de ida, em Minas Gerais, por 2 a 0. No mesmo horário, América (RN) e Juventude jogam em Natal, depois do empate por 1 a 1 na partida anterior, em Caxias do Sul (RS). Às 19h, o Botafogo, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0, visita o Paraná.

Por fim, às 21h30, Goiás e Vasco se enfrentam em Goiânia, enquanto Vitória e Ceará duelam em Salvador. Goianos e cearenses levaram a melhor na ida, por 1 a 0.

Já dia 27, às 19h, o Brusque (SC) recebe o Brasil de Pelotas (RS), após ter vencido fora de casa por 1 a 0. E na sequência, às 21h30, em Porto Alegre, o São José (RS) pega o Atlético (GO), que venceu em casa por 2 a 0, antes da paralisação do futebol.

As equipes classificadas à quarta fase terão os confrontos entre si sorteados para definição das vagas às oitavas de final. Os cinco times que avançarem se unem aos oito que iniciaram a temporada na Libertadores (Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Athletico-PR, Corinthians e Internacional) e aos campeões de 2019 na Série B (Red Bull Bragantino), nas Copas Verde (Cuiabá) e do Nordeste (Fortaleza).

A vaga na quarta fase garante uma bonificação de R$ 2 milhões por clube. Se o time campeão tiver iniciado a participação na Copa do Brasil na primeira fase, a premiação arrecadada pode chegar a quase R$ 80 milhões. A decisão está prevista para ocorrer em 10 de fevereiro de 2021.

