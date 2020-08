Rodrigo Santos chega para 'fechar' gol do Nacional FC

Rodrigo Santos chega para atuar no gol do Nacional FC | Foto: Divulgação/Nacional FC

Manaus - O Nacional Futebol Clube entrou em acordo com o Real Ariquemes (RO), pelo empréstimo do goleiro Rodrigo Santos. O atleta se apresentou na terça-feira (11) e chegou para fazer parte do elenco que disputará o Campeonato Brasileiro 2020 pela Série D.

Ele já treinou com seus novos companheiros, visando a estreia na competição, que ocorre no dia 6 de setembro diante do Ji-Paraná (RO). Segundo Santos, quando se fala em jogar na cidade de Manaus, o Leão da Vila da Municipal é sempre lembrado.

"É uma grande satisfação fechar com o Nacional. Sempre que comentamos sobre futebol em Manaus, o Nacional é lembrado, até porque sabemos de toda tradição que o clube tem e, por isso, espero conquistar meu espaço, com muito trabalho e com respeito aos profissionais que aqui já estão", disse.

O goleiro é natural da cidade de Alta Floresta d’Oste, em Rondônia. Ele está no Real Ariquemes (RO) desde 2019. Quando estava na base, defendeu as cores do Goiatuba (GO) nas categorias sub-17 e sub-20.

Com a contratação de Rodrigo Santos, o Nacional FC conta com 24 atletas no elenco para a disputa da Série D 2020.

*Com informações da assessoria

Leia mais: