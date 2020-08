Alvorada faz rifa para levar jogadores de futsal para evento nacional

Time se mobiliza para campeonato nacional | Foto: Reprodução

Manaus - Participar de um evento a nível nacional é ótimo para visibilidade de um atleta. Diante disso, o Unidos do Alvorada está promovendo a venda de rifas para levar os jogadores do time de futsal para a Taça Brasil Divisão Especial, que acontecerá na cidade de Tubarão (SC) nos dias 11 a 18 de outubro.

Os prêmios do sorteio são: uma motocicleta modelo Bros e uma TV de 50 polegadas. O sorteio acontecerá em um amistoso do Unidos do Alvorada, no dia 26 de setembro, em um local que ainda será definido. O valor da rifa custa R$ 2.

O técnico do Alvorada, Mauro dos Santos, explica que o evento é único e permitirá que os jogadores amazonenses tenham visibilidade a nível nacional e internacional.

"Nós estamos organizando esta rifa para nos ajudar com a viagem para a Taça Brasil. Os custos são altos. É a primeira divisão. É a especial, com os times mais importantes do Brasil. O mundo observa esse evento que revela muitos jogadores. Todos param para assistir quem está jogando. O valor é alto, desde a inscrição até a viagem", disse.

O técnico afirma que a comitiva está treinando para ter a oportunidade de mostrar a qualidade do futsal amazonense.

"Queremos levar a maior quantidade de jogadores para competir. O ideal é 18 jogadores, mas estamos variando em 14 e 18. A rifa ajudará na viagem, estadia e treino. Nossos jogadores têm muito amor pelo que fazem, não recebem por isso. Essa é uma oportunidade única, uma vitrine para mostrar a qualidade do futsal amazonense. Será a realização de um sonho", reafirmou Mauro.

Representatividade

O grupo esportivo já coleciona histórias de representatividade do futsal amazonense em campeonatos brasileiros. Em 2019, conquistou o vice-campeonato da primeira divisão da 46ª Taça Brasil de Clubes de Futsal Adulto Masculino em junho, na cidade de Dourados (MS). Com a conquista, o futsal amazonense entrou na elite do esporte brasileiro.

Para quem deseja adquirir a rifa ou financiar a viagem dos atletas para a competição, o time disponibiliza o contato: (92) 99373-0910

