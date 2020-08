Luizinho Lopes é anunciado como novo técnico do Manaus FC

Luizinho Lopes foi contratado como novo técnico do Manaus FC | Foto: Divulgação/Manaus FC

Manaus - O Manaus Futebol Clube apresentou nesta quarta-feira (12) o seu novo treinador. Trata-se de Luizinho Lopes, que chega para substituir Welington Fajardo. O novo contratado deve desembarcar na capital amazonense nesta quinta-feira (13).

Lopes deve comandar o Gavião do Norte já no jogo pela segunda rodada da Série C, que será contra o Botafogo da Paraíba. Luizinho começou a carreira como técnico no futebol profissional em 2016, pelo Globo (RN), onde permaneceu até 2018.

No time, ele disputou a Série D e conquistou o acesso para a Série C. O treinador ainda levou o time ao vice-campeonato brasileiro.

No mesmo ano, treinou o Confiança (SE) disputando a Série C, passando na mesma temporada pelo América de Natal, onde ficou até o ano passado. Em 2019 também teve passagem pelo Treze (PB) e, neste ano, treinou o Uberlândia (MG).

Para o presidente do Gavião do Norte, Luis Mitoso, o novo técnico tem o perfil que o clube precisa para a disputa da terceirona.

"O Gavião do Norte está muito feliz com a vinda do técnico Luizinho Lopes. Apesar da pouca idade, ele tem um trabalho muito interessante no futebol brasileiro e conhece bem o terreno onde estamos pisando, que é a Série C. Esperamos trilhar uma estrada de sucesso, neste primeiro Brasileirão da Série C junto com o Luizinho", comentou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Welington Fajardo deixa posição de técnico do Manaus Futebol Clube