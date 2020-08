Neymar joga bem e PSG garante vaga nas semifinais da Liga dos Campeões

Neymar perdeu gols, mas foi fundamental na vitória do PSG | Foto: David Ramos

Mundo - Com uma virada histórica decorrente da boa atuação de Neymar, o Paris Saint-Germain venceu o Atalanta nesta quarta-feira (12) por 2 a 1 e se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões, após 25 anos de espera. Os gols do time francês saíram dos pés de Marquinhos e Choupo-Moting, mas foram marcados somente no fim do segundo tempo, para surpresa e aflição dos torcedores. Pasalic foi responsável pelo único gol do Atalanta, que saiu ainda no primeiro tempo.

Apesar de ter menos posse de bola, o gol do Atalanta saiu aos 26 minutos. O time apostou nas bolas aéreas e após uma confusão na entrada da área, Pasalic ficou com a sobra e, com calma, bateu de primeira no canto do goleiro Navas.

Apesar do brilhantismo, Neymar perdeu chances importantes de deixar sua marca no placar. Uma delas aconteceu logo após o gol do time adversário, com direito a uma “caneta” em cima de Pasalic, seguida de um chute rasteiro que raspou a trave.

Quando o jogo parecia perdido, veio o início da virada aos 45 minutos do segundo tempo. Neymar recebe um cruzamento, bate cruzado e Marquinhos empurra para dentro do gol italiano. Até aquele momento, a partida seguia para a prorrogação.

Entretanto, Neymar tirou da “manga” um passe pelas costas do jogador que marcava Mbappé, que cruzou rasteiro para o meio da pequena área, onde Choupo-Moting chegava quase de carrinho para fazer 2 a 1 para o Paris Saint-Germain.

Agora, o time francês irá enfrentar o RB Leipzig ou Real Madrid, que se enfrentam nesta quinta-feira (13). Na outra chave, os confrontos são entre Bayern de Munique x Barcelona e Manchester City x Lyon.

