Fluminense e Palmeiras ficam no empate no Maracanã

time de São Paulo abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo | Foto: Lucas Mercon/Fluminense F.C

Jogando no estádio do Maracanã, Fluminense e Palmeiras empataram em 1 a 1 nesta quinta (12) pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Outra partida a terminar em igualdade nesta noite foi a que envolveu Ceará e Grêmio.

No primeiro jogo após a conquista do Campeonato Paulista, o Palmeiras foi até o estádio do Maracanã e empatou com o Fluminense. O time de São Paulo abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, quando Luiz Adriano recebeu passe em profundidade de Zé Rafael, se livrou da marcação e bateu para vencer o goleiro Muriel.

Porém, o Verdão não conseguiu manter a vantagem, pois, aos 38 da etapa inicial, Evanílson recebeu lançamento, se livrou do marcador com muita categoria e chutou. A bola desviou em Luan e foi para o fundo do gol de Jailson.

Igualdade no Castelão

Outro jogo que ficou no 1 a 1 foi o que envolveu Ceará e Grêmio. Jogando na arena Castelão, o Vozão abriu o placar, aos 43 minutos da etapa inicial, com gol de cabeça do centroavante Cléber.

Mas o Tricolor do Rio Grande do Sul conseguiu alcançar a igualdade na etapa final, com o meia Thaciano aos 26 minutos.

