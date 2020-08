Campeonato de futebol agita distrito em Manacapuru neste sábado (15)

Campeonato receberá times masculinos e femininos | Foto: Arquivo Pessoal

Manacapuru (AM) - Atenção aos boleiros do Distrito de Tuiué, no município de Manacapuru, interior do Amazonas. O que antes era uma pelada entre moradores da comunidade, agora se tornou a competição mais esperada por todos. O 1º Campeonato de Futebol Vila Real inicia neste sábado (15), a partir das 13h, no campo do clube - situado no Repartimento do Tuiué -, com premiações que chegam a R$ 7 mil. As inscrições podem ser feitas até a abertura do evento.

A competição está aberta para todos os moradores do distrito e para os que moram nas adjacências. As equipes são divididas entre veteranos, masculina e feminina e o valor das inscrições variam de R$ 50 - para o feminino - até R$ 100, para o masculino.

O time campeão no masculino leva para casa R$ 7 mil e o vice R$ 3 mil. Os campeões veteranos ganham R$ 1,5 mil e os vice R$ 700. Para as mulheres, o primeiro lugar conquista o prêmio de R$ 1,5 mil e segundo lugar R$ 600.

No saldo de pontos, saem na frente os times que estiverem presentes na abertura do campeonato, pois conquistam um ponto.

Organizadores

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Municipal de Manacapuru, e tem como organizadores André Carvalho, Adjane Ramires, Silvio Craveiro, Renirlem Esmeri e Rizomara Ramires.

