Libertadores e Sul-Americana terão vitória por 'WO', diz Conmebol

Copa Libertadores da América retorna no dia 15 de setembro | Foto: Henry Romero/Reuters

Mundo - Durante uma reunião realizada nesta quinta-feira (13), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) decidiu ampliar de 30 para 40 o número de jogadores que poderão ser inscritos na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. Com a mudança, a entidade descarta a possibilidade de adiar os jogos e passa a adotar a “vitória fácil”, comumente chamada de WO (Walkover, em inglês) - quando uma equipe está impossibilitada de competir e, assim, a vitória é dada ao adversário.

A postura da Conmebol é diferente do que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem adotando.

Em um comunicado, a Conmebol explicou que a mudança visa aumentar a competitividade das equipes diante do cenário imprevisível causado pela pandemia do novo coronavírus. Além disso, a entidade ressalta que pretende evitar que uma equipe fique sem atletas para atuar. O fato é pouco provável, pois um jogo pode ser iniciado com sete jogadores em campo.

A ampliação tem efeito direto em algumas equipes brasileiras. A Libertadores será retomada no dia 15 de setembro, com Athletico (PR) em campo para enfrentar o Jorge Wilstermann, da Bolívia, fora de casa. No mesmo dia, o Santos joga contra o Olimpia, na Vila Belmiro.

No dia 16, o Internacional pega o América de Cali, no Beira-Rio. Já o Grêmio encara a Universidad Católica, na mesma data, em Santiago. Ainda no dia 16, Palmeiras tem compromisso contra o Bolívar, na altitude de La Paz.

Flamengo e São Paulo retornam à competição no dia 17 de setembro. Com 100% de aproveitamento, o time carioca mede forças com o Independiente del Valle, do Equador, no estádio Chillogallo. Já o Tricolor faz o clássico com o River Plate, no Morumbi.

A Copa Sul-Americana eve retornar no fim de outubro. Vasco e Bahia são os únicos representantes brasileiros que passaram da primeira fase. Fluminense, Fortaleza, Atlético (MG) e Goiás foram eliminados.

