Fisiculturismo: os desafios por trás do glamour dos palcos

Manaus - O fisiculturismo é uma modalidade para poucos, afinal, o atleta precisa ter uma dieta balanceada e uma rotina de exercícios rígidos. Quem vê o corpo torneado, musculoso, esbanjando volume e assimetria não imagina as dificuldades por trás disso. Porém, entre tantos problemas, existe um maior que os outros, de acordo os competidores locais: "em Manaus, o esporte não é tão difundido, o que dificulta a aceitação como atleta".



Quem explica melhor o dia-a-dia da categoria é a atleta amazonense Caroline Alves, de 37 anos. Para a competidora, seu maior desafio é sustentar a vida no fisiculturismo, pois todo esforço feito não é fácil.

Caroline Alves busca apoio financeiro para competir na Romênia | Foto: Arquivo Pessoal

"Treino de quatro a seis horas por dia, preciso de uma alimentação saudável e ainda de medicamentos. Trabalho como Personal Trainer, não consigo arcar com todas essas despesas. O pior na vida de um atleta é o financeiro. Principalmente agora no profissional. As competições são internacionais e para fazer uma viagem com todos os custos, eu não consigo arcar", disse Caroline.

Verdades sobre a vida social

A vida social e relacionamentos foram deixados de lado pela atleta, que vive plenamente para competir. Em seu depoimento, Caroline afirma que tudo isso pode se tornar uma distração e atrapalhar seu foco na competição. A alimentação é outro item que não pode ser deixado de lado, afinal, a dieta é zero carboidratos, apenas legumes e proteínas.

Fisiculturista abriu mão de relacionamentos para se dedicar aos treinos | Foto: Lucas Silva

"Fui casada, mas atualmente estou solteira, não conseguir abrir mão da minha rotina para dar atenção ao outra pessoa. Precisei deixar de lado compromisso sociais, meu foco realmente é minha profissão. Minha alimentação é com poucos temperos, e não são variados. Como arroz, batata, frango, ovos e whey protein, como se fossem ciclos. Vezes como mais um e por vezes como o outro", contou a fisiculturista.

Sem patrocínio

Além de todos as problemáticas citadas acima, Caroline ficou famosa na capital amazonense depois de ir às ruas de biquíni com uma plaquinha dizendo: "Sou atleta Pro, ajude-me na competição da Romênia". Ela pedia ajuda dos condutores que passavam pela Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. O maior objetivo da atleta é ir à competição, que acontece em Bucareste, nos dias 13 e 15 de novembro.

Fisiculturista revela que falta de patrocínio é um dos maiores problemas do esporte | Foto: Lucas Silva

"Preciso ser campeã nesse campeonato da Romênia, para que eu me classifique para o Mr. Olympia, de Las Vegas. Nessa competição só vão as melhores do mundo. Essa competição é como se fosse a Copa do Mundo dos fisiculturistas. Quero trazer esse título para o Amazonas e para o Brasil", declarou.

Mesmo com a iniciativa e com uma "vaquinha" virtual, a atleta ainda não atingiu o objetivo de arrecadar a quantia de R$ 25 mil. Quem tiver interesse em ajudar, pode realizar as doações por meio de um link .

Alerta do profissional

O fisioterapeuta Filipe Oliveira atua em Manaus desde 2011. Em entrevista ao EM TEMPO ele afirmou que as lesões mais comuns entre os atletas de fisiculturismo são as distensões musculares, como tendinites, bursites e alguns pontos de gatilho.

Segundo Filipe, em casos de dor, existem técnicas de terapia manual como a liberação miofascial, quiropraxia e o uso da eletroterapia com o laser, que é excelente para quadros de dor e recuperação muscular.

Filipe Oliveira atua como fisioterapeuta em Manaus desde 2011 | Foto: Arquivo Pessoal

"Ao contrário do que se pensa, a musculação não gera muito impacto, pois não tem saltos, por exemplo, como são feitos em aparelhos. Não há tanto impacto como se pensa. Já volume de treino tem bastante, dependendo do estágio de periodização do atleta. Os cuidados a serem tomados vão desde ter uma alimentação e suplementação adequada ao tipo de treino, até as sessões regulares com o fisioterapeuta para a prevenção e melhoria de desempenho durante os exercícios", explicou Filipe.

Quem pode ser fisiculturista?

Não é da noite para o dia que surge um atleta. É necessário tempo, calma e determinação. O treinador e competidor, Rodrigo Barbosa, relatou ao EM TEMPO que qualquer um pode ser um fisiculturista, desde que tenha consciência da dedicação necessária para seguir no projeto. Mas em seu relato, ele contou qual o principal segredo do competidor.

Rodrigo Barbosa é treinador e também compete como fisiculturista | Foto: Lucas Silva

"Qualquer praticante de musculação pode ser um fisiculturista, desde que ela abdique da vida comum a rotina de um atleta. O fisiculturista precisa se dedicar, realizar os treinamentos, fazer uma dieta, descansar e abrir mão de lazer. É necessário ter acompanhamento de um treinador, além de se identificar com a categoria também. Muitos começam, mas desistem porque os obstáculos que enfrentamos durante a caminhada para ser um campeão são grandes", confessou Rodrigo.

Detalhes da dieta

A alimentação saudável foi um quesito citado por todos os profissionais, como um pré-requisito de mudança na vida de um atleta. Por isso procuramos a nutricionista Daniela Silva, que é pós-graduanda em nutrição clínica funcional para entender como funciona a dieta de um atleta.

A doutora contou sobre a necessidade de identificar as prioridades de acordo com a intensidade das atividades, para que o desempenho seja melhor, com mais ânimo, disposição e energia. Ela também faz um alerta sobre o uso de suplementação.

Daniela Silva dá dicas de alimentação para quem deseja entrar no fisiculturismo | Foto: Arquivo Pessoal

"Para atividades de alto impacto é preciso nutrientes que garantam energia, mas que eles não sobrecarreguem o organismo. Alimentos indicados para pré treino e pós treino são carboidratos como: macaxeira, cará, batata doce e cuscuz. Frutas como banana e abacate são excelentes. Ovos, peixes e frango são as proteínas ideais. A quantidade e o horário a ser ingerido vai depender da individualidade do atleta. É por isso que é imprescindível uma boa avaliação e anamnese. Lembre-se que a suplementação veio para complementar a dieta e nunca para substituir uma refeição", explicou Daniela.

A especialista deu dicas aos internautas sobre suplementação. "Bons suplementos como whey protein e creatina são fundamentais para o processo de um atleta", finalizou.

