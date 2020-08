Raphael Carioca chega para reforçar ataque do Nacional FC

Raphael Carioca é o novo atacante do Nacional FC | Foto: Divulgação

Manaus - O Nacional Futebol Clube anunciou nesta quinta-feira (13) a contratação do atacante Raphael Carioca. O jogador, de 29 anos, é natural de Rio de Janeiro e atuava pelos Altos (PI), onde disputou o Campeonato Piauiense e a Copa do Brasil.

Revelado nas categorias de base do Santos (SP), ele terá sua primeira experiência na Região Norte do país. O jogador revela sua expectativa com o manto azulino.

“Expectativa são as melhores possíveis. Quero ajudar o clube a alcançar seus objetivos, que é passar pela fase preliminar da série D e, consequentemente, depois pensar na fase de grupos e chegar no tão sonhado acesso. Os objetivos do Nacional passam ser os meus também”, afirmou.

Raphael Carioca já foi artilheiro durante suas passagens pelo Tigres e América, ambos do Rio de Janeiro. Agora, o Leão da Vila Municipal conta com seis atacantes em seu plantel.

