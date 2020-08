Ex-mulher de Pelé cobra pensão alimentícia na Justiça

Pelé foi casado com Assíria Nascimento por 13 anos | Foto: Divulgação/CBF

Brasil - A ex-mulher de Pelé, Assíria do Nascimento, procurou a Justiça de São Paulo e alegou diversos atrasos no pagamento da pensão alimentícia dela e dos filhos que teve com o craque, Celeste e Joshua, ambos com 23 anos atualmente. O processo começou a tramitar na 2ª Vara de Família de Guarujá em maio e Pelé pode receber o mandado de citação em breve, segundo o advogado de Assíria.

Celeste e Joshua recebem, separadamente, uma pensão de nove salários mensais, enquanto Assíria recebe um valor de 24 salários mínimos por mês.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, que teve acesso aos autos, o valor da ação ingressada pela ex-mulher de Pelé é de aproximadamente R$ 375 mil. No fim de junho, uma determinação judicial foi expedida para que ele quitasse os valores devidos desde março deste ano, acrescidos de juros, em até três dias úteis após receber a notificação - o que ainda não ocorreu.

De acordo com Assíria, o ex-marido passou a pagar somente parte dos valores determinados no acordo desde agosto de 2019. Além disso, a partir de março, Pelé teria deixado de pagar o valor integral da pensão.

À folha de São Paulo, o advogado do ex-jogador informou que não iria comentar o caso, por conta do sigilo do processo. Ele disse apenas que Pelé também procurou a Justiça para pedir a revisão dos valores da pensão.

Já o advogado de Assíria afirma que o mandado de citação já foi expedido e que Pelé pode receber o oficial de Justiça em breve. A demora ocorre por conta da pandemia de Covid-19, que alterou a rotina do judiciário.

Em março, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reconsiderou as atividades vistas como urgências e acabou não incluindo o cumprimento de sentença de alimentos. A defesa de Assíria, inclusive, deu entrada em um pedido de urgência, que foi negado em julho.

Assíria foi casada com Pelé durante 13 anos. A separação veio em 2008, quando o ex-casal fez um acordo de pensão. Celeste e Joshua moram com a mãe nos Estados Unidos e ainda recebem os valores porque não terminaram os estudos.

A ex-companheira do craque diz ter uma boa relação com ele e o considera um pai presente.

