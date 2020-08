Torcedor faz tatuagem com nome de Neymar no bumbum

Torcedor pagou a promessa feita pelo Twitter | Foto: Reprodução/Twitter

Um torcedor eternizou a paixão pelo futebol e por seu ídolo de uma forma inusitada. Após a classificação do Paris Saint-Gemain (PSG) para as semifinais da Liga dos Campeões, João Vitor Brêttas, de 20 anos, de Belo Horizonte tatuou ''Neymar Jr'' na nádega.

Antes do jogo, o torcedor prometeu que se o time francês se classificasse, com participação do brasileiro Neymar em algum gol, ele tatuaria o nome do craque no bumbum.

No twitter, ele divulgou a ideia. "Promessa em público. Se o PSG passar de fase e o Neymar participar diretamente de algum gol eu faço uma tatuagem na bunda escrito Neymar Júnior semana que vem. Podem me cobrar viu", publicou.

Com a vitória, João se viu obrigado a cumprir o prometido, já que Neymar teve participação ativa nos dois gols do PSG, tanto no primeiro - dando passe para o zagueiro Marquinhos marcar -, quanto no segundo, encontrando Mabppé livre para que o francês desse o gol para Choupo-Moting.

Também pelo Twitter, o torcedor mostrou que pagou a aposta. Confira:

Torcedor divulgou resultado no Twitter | Foto: Reprodução/Twitter

Leia mais:



Leipzig vence Atlético e chega à semifinal da Liga pela primeira vez