Após derrota por 8 a 2, Barcelona demite técnico Quique Setién

Saída de Quique Setién era cogitada no fim da temporada europeia | Foto: Albert Gea/Reuters

Mundo - Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (17), o Barcelona informou que Quique Setién não é mais o técnico de sua equipe principal de futebol. A decisão acontece após a eliminação do time catalão da Liga dos Campeões, que ocorreu na última sexta (14), com uma derrota histórica por 8 a 2 diante do Bayern de Munique.

No documento, o Barcelona afirma que a saída de Setién faz parte de uma reestruturação interna e que outras mudanças virão em breve.

“O conselho de administração decidiu que Quique Setién não é mais o treinador da equipe principal. Esta é a primeira decisão dentro de uma reestruturação mais ampla da equipe principal, que será definida entre o atual secretário-técnico e o novo treinador, que será anunciado nos próximos dias”, diz a nota emitida nesta segunda.

Antes mesmo da eliminação vergonhosa na Liga dos Campeões deste ano, a saída de Setién era dada como certa no final da atual temporada europeia. O técnico chegou ao time catalão no dia 13 de janeiro. Neste período, ele comandou o Barça em 25 jogos e construiu um “cartel” com 16 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Segundo a imprensa espanhola, os favoritos para a assumir o comando do Barcelona são o argentino Mauricio Pochettino e o holandês Ronald Koeman.

Derrota histórica

A eliminação do Barcelona ocorreu diante do Bayern de Munique, por 8 a 2, em disputa válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões, na sexta-feira (14). O time alemão marcou metade dos gols somente no primeiro tempo com Thomas Müller, Ivan Perisic e Serge Gnabry.

Na segunda etapa, foi a vez de Kimmich, Robert Lewandowski e Philippe Coutinho deixarem sua marca no placar, que jamais será esquecido pelo time catalão.

