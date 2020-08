Arthur, ex-Barcelona, é flagrado dirigindo alcoolizado na Espanha

Arthur também se envolveu em um acidente de trânsito | Foto: Manuel Alvarez/Quality Sports

Mundo - O jogador Arthur, que atuava como meia pelo Barcelona, sofreu um acidente de trânsito na madrugada de domingo (16) na cidade de Girona, na Espanha. O recém-contratado pela Juventus bateu a Ferrari que dirigia contra um semáforo.

Após a colisão, Arthur acionou um guincho para retirar o automóvel, assim como polícia local para registrar a ocorrência. Entretanto, ao fazer o teste de alcoolemia, foi constatada uma quantidade de álcool acima do permitido. O meia com 0,3 mg/l, quando o máximo permitido na Espanha é de 0,25 mg/l.

O brasileiro foi autuado e deve pagar uma multa de 500 euros (equivalente a R$ 3,2 mil na cotação atual) e perderá quatro pontos na carteira.

Arthur foi negociado com o Juventus no fim de junho e depois de pedir rescisão do contrato com o Barça, não se reapresentou na data marcada após o fim do Campeonato Espanhol. Com isso, ele foi cortado da delegação que seguiu para Lisboa e foi derrotada por 8 a 2 pelo Bayern de Munique.

Pelo Barcelona, Arthur disputou 72 jogos e marcou apenas quatro gols. Agora, o jogador se apresentará ao Juventus somente em setembro, onde deve atuar por cinco temporadas.

