Copa do Mundo de Natação é adiada para setembro de 2021

Seis etapas que compõem competição foram remarcadas para setembro e outubro de 2021 | Foto: Alexandre Castello Branco/COB

Mundo - A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) impactou o calendário de diferentes competições esportivas ao redor do mundo. E com a Copa do Mundo de Natação não poderia ser diferente. Na última segunda-feira (17), a Federação Internacional de Natação (Fina) remarcou as seis etapas que compõem a competição para setembro e outubro de 2021.

Inicialmente, todas as provas serão realizadas em piscinas curtas (25 metros). Em nota oficial, a Fina explicou que as cidades-sede - Cingapura, Jinan (China), Berlim (Alemanha), Budapeste (Hungria), Doha (Catar) e Kazan (Rússia) - demostraram interesse de manter o cronograma inicial. Mesmo assim, a Federação decidiu reorganizar o calendário do evento, com objetivo de preservar a segurança dos atletas..

"Apesar de as cidades-sede da Copa do Mundo de Natação em 2020 demonstrarem continuamente seu interesse em sediar a competição este ano, a recomendação da Força-Tarefa da Fina, indicada para revisar a situação, é de adiá-la para o próximo ano, a fim de garantir a segurança dos atletas e todas as partes interessadas envolvidas", disse a entidade.

As primeiras disputas ocorrerão em setembro nas cidades de Cingapura e Jinan, em datas que ainda serão definidas. Em outubro, é a vez dos europeus receberem o evento. A primeira anfitriã no “Velho Continente” será Berlim, na Alemanha, com provas entre os dias 1º e 3 de outubro. A etapa seguinte será em Budapeste (Hungria), entre os dias 7 a 9.

De 21 a 23 de outubro, o Mundial estará em Doha (Catar). O encerramento em Kazan, na Rússia, com provas entre os dias 28 e 30 de outubro.

Ao todo, a Fina vai destinar o equivalente a R$ 13 milhões em premiações.

