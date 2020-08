FAF abre período de inscrições para campeonatos feminino e masculino

Inscrições começaram nesta terça-feira (18) | Foto: Antônio Assis/FAF

Manaus - Um comunicado divulgado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) nesta terça-feira (18) define as datas para os times realizarem suas inscrições e disputarem a Série B do Campeonato Amazonense masculino e Série A do Campeonato Amazonense feminino.

Para a Série B, as inscrições iniciaram nesta terça e vão até a próxima quarta-feira (26). Equipes que disputaram a segunda divisão em 2019 ou que sofreram rebaixamento, além daquelas que se tornaram profissionais podem participar. Os times interessados não podem ter sofrido punições no Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM).

As inscrições no Amazonense feminino também começaram nesta terça, mas vão até a próxima quinta-feira (27). Podem participar equipes filiadas à FAF e que estejam sem punições no TJD.

Ainda segundo o documento, o conselho técnico da Série B masculina ocorre no dia 26 de agosto, às 15h, e o da Série A feminina no dia 27, também às 15h. Ambos são realizados na sede da FAF.

*Com informações da assessoria

