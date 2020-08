PSG domina RB Leipzig e está na final da Liga dos Campeões

Neymar fez boa atuação no jogo entre PSG e RB Leipzig | Foto: David Ramos

Mundo - O Paris Saint-Germain (PSG) garantiu a primeira vaga na final da Liga dos Campeões deste ano. Com Neymar novamente em boa atuação, o time francês derrotou o RB Leipzig com grande estilo por 3 a 0 nesta terça-feira (18), no Estádio da Luz.

O PSG começou de forma intensa e criou sua primeira grande chance logo aos cinco minutos. Mbappé recebeu e fez um bom passe na área para Neymar, que tentou tirar do goleiro, mas mandou na trave. No minuto seguinte, a equipe conseguiu marcar com o próprio atacante Mbappé, mas a arbitragem identificou um toque de mão de Neymar na jogada e o gol foi anulado.

O Paris continuou atacando e abriu o placar aos 13. Em jogada pela esquerda, o camisa 10 foi derrubado e o árbitro deu falta. Na cobrança, o argentino Di María cruzou para Marquinhos desviar de cabeça e colocar os franceses na frente.

O Leipzig tentou sair mais para o jogo, mas o PSG não diminuiu a pressão, sendo parado frequentemente com faltas dos alemães. Em uma delas, Neymar quase deixou o seu na partida.

Aos 42, o Paris Saint-Germain ampliou a vantagem. Gulácsi saiu errado e entregou nos pés de Ander Herrera, que lançou para a área. Neymar recebe, desvia de calcanhar para Di María, que bate no canto e anota o segundo.

Na etapa final, o Leipzig tentou reagir, mas acabou levando o terceiro aos 10 minutos, quando Di María ficou com a bola no lado esquerdo e cruzou para Bernat finalizar de cabeça. O gol chegou a ser analisado pelo VAR antes de ser confirmado.

Agora, o PSG aguarda o jogo entre Bayern de Munique e Lyon para saber quem irá enfrentar na final. O confronto acontece nesta quarta-feira (19), às 16 horas (horário de Brasília).

