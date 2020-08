De olho na Série D, Nacional anuncia serviço de Sócio-Torcedor

Nacional anuncia serviço de Sócio-Torcedor | Foto: Divulgação

Manaus - O Nacional FC anunciou, na tarde da última terça-feira (18), a reativação do seu programa de sócio torcedor. Os pacotes, que variam de R$ 30 a R$ 100, garantem ingressos e descontos na compra de produtos oficiais do clube, que estreia na pré-Série D dia 6 de setembro.



São três opções para associar-se ao programa. O "Sócio Torcedor Nacionalino", que custa R$ 30, dá direito a 10% de desconto na compra de ingresso e qualquer produto oficial. O "Sócio Torcedor Águia" (R$ 50) dá direito a um ingresso gratuito e mais 15% de desconto na compra tanto de outros ingressos, quanto de outros produto oficiais.

Já a opção mais cara, "Sócio Torcedor Leão", custa R$ 100 e garante dois ingressos gratuitos, mais 25% de desconto em entradas e produtos oficiais, além do acesso liberado ao Parque Aquático do clube. Nazareno Pereira, presidente do Leão da Vila , destaca o apoio do torcedor e agradece àqueles que já fizeram o pré-cadastro no site oficial.

"O nosso torcedor é fundamental nesse novo momento do Nacional FC. Assim como sempre foi. Pedimos que continuem conosco e acreditem no projeto. Agradecemos àqueles que se manifestaram através do pré-cadastro. Vocês são o Nacional Futebol Clube", declarou.

Os associados deverão pagar as mensalidades por meio de boleto bancário, emitido pelo próprio Nacional. A diretoria destaca ainda que o programa terá mudanças, de acordo com as necessidades dos torcedores, e prevê mais benefícios.

O Leão da Vila estreia fora de casa no torneio pré-classificatório para a Série D do Brasileirão, contra o Ji-Paraná (RO), às 15h, no dia 6 de setembro. Para mais informações sobre o programa de Sócio-Torcedor, entrar em contato pelo telefones (92) 99901-4288 ou fazer o pré-cadastro no site oficial.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Raphael Carioca chega para reforçar o ataque do Nacional FC;

FAF estuda recorrer a decisão do TJD-AM sobre retomada do Barezão 2020;