Borussia Dortmund confirma empréstimo de Reinier por duas temporadas

Reinier deixa o Real Madrid rumo ao Borussia Dortmund, por duas temporadas | Foto: Divulgação

Mundo - O atacante Reinier Jesus - campeão brasileiro e da Conmebol Libertadores com o Flamengo, em 2019 - foi anunciado como novo jogador do Borussia Dortmund. O Real Madrid liberou o atacante por empréstimo sem opção de compra, ou seja, espera contar com ele após duas temporadas na Alemanha.

Hoje inicio mais um desafio na minha vida! Obrigado @BVB pela oportunidade de vestir essa camisa!#bemvindoreinier🇧🇷 #hejabvb 🐝 pic.twitter.com/HqdZB8XDWq — Reinier Jesus (🏡) (@ReinierJesus_19) August 19, 2020

Aos 18 anos, Reinier disputou três partidas, marcou dois gols e deu uma assistência pelo Real Madrid Castilla, o time juvenil do atual campeão espanhol. Sem espaço no time principal, o atacante vai ter a chance de se adaptar ao futebol europeu e ser 'lapidado' em um dos clubes mais indicados para jovens promessas.

O elenco vice-campeão alemão do Borussia Dortmund possui baixa média de idade (aproximadamente 24 anos) e é famoso por revelar grandes jogadores, como Mário Götze, Ousmane Dembelé e Christian Pulisic.

"Reinier é um jogador que traz um enorme talento e pode ser utilizado em várias posições no ataque. Estamos observando o menino há mais de dois anos, ele tem grande habilidade técnica, mas também uma boa robustez física. Daremos a ele o tempo que precisar para se acostumar com o futebol profissional alemão", declarou Michael Zorc, diretor esportivo dos aurinegros.

