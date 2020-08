Ronald Koeman é anunciado como novo treinador do Barcelona

Ronald Koeman é o novo técnico do Barcelona | Foto: Action Images

Mundo - Em um comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira (19), o Barcelona confirmou a chegada de Ronald Koeman como novo treinador. Ele assumirá a vaga de Quique Setién, que deixou o time após a derrota por 8 a 2 diante do Bayern de Munique, que causou a eliminação do time catalão da Liga dos Campeões deste ano.

Koeman é holandês, está com 57 anos e tem uma história de sucesso com o Barça. Em 1992, ele era zagueiro e capitão da equipe na primeira Liga dos Campeões conquistada pelo clube. Ele defendeu as cores azul e grená por seis temporadas (de 1989 a 1995), marcando 87 gols.

Desde 2018, Koeman comandava a seleção holandesa. Agora, o novo desafio do técnico será liderar o processo para renovar o Barcelona, que vive a dúvida sobre a permanência do argentino Lionel Messi.

Além de ex-jogador, Koeman também já foi auxiliar-técnico do time catalão, em 2000, quando o compatriota Louis Van Gaal era o treinador.

Como técnico da seleção holandesa, ele conquistou onze vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Em uma demonstração de apreço pelo antigo técnico, os jogadores holandeses divulgaram uma carta por meio do Twitter, em que agradeceram a Koeman e o saudaram por realizar o sonho de dirigir o time catalão.

