Zagueiro 'Guigui' chega para reforçar defesa do Fast Clube

Guigui é o novo zagueiro do Fast Clube | Foto: Divulgação/Fast Clube

Manaus - O zagueiro Kennedy Martins foi anunciado como novo integrante do elenco do Fast Clube nesta quarta-feira (19). "Guigui", como é conhecido, tem 24 anos e já atuou no Tricolor de Aço durante quatro anos.



Por meio da assessoria do clube, Guigui afirmou que está ansioso para vestir a camisa do Fast Clube novamente.

"Expectativa muito grande,feliz de esta voltando a vestir a camisa do Fast clube,um clube que tenho carinho muito grande,eu e juntos com meus novos companheiros vamos em busca do tão sonhado acesso,e o título da série D,com muito dedicação e trabalho no dia dia", disse.

*Com informações da assessoria

