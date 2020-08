Flamengo anuncia contratação de Maurício Isla

Maurício Isla tem 32 anos, e possui uma carreira sólida na Europa | Foto: Reprodução/Twitter

O Flamengo anunciou na tarde desta quarta-feira (19) a contratação do chileno Maurício Isla. Desde a saída de Rafinha para o Olympiacos (Grécia), o Rubro-Negro buscava um lateral-direito para ser titular da equipe. O nome de Isla foi o primeiro a ser especulado, mas faltava a assinatura do contrato e a confirmação do clube.

Maurício Isla tem 32 anos, e possui uma carreira sólida na Europa, com passagens por Udinese (Itália), Juventus (Itália), Queens Park Rangers (Inglaterra), Olympique (França), Cagliari (Itália) e, mais recentemente, o Fenerbahçe (Turquia). O lateral deixou o clube turco no início de junho e estava livre para negociar. Além de Flamengo, a imprensa internacional apontou interesse de outros clubes pelo jogador, como Boca Juniors (Argentina), o Universidad Católica (Chile) e o Betis (Espanha).

Isla começou nas categorias de base do Universidad Católica, mas nunca havia jogado profissionalmente na América do Sul. Ele foi um dos principais nomes da geração mais vitoriosa da seleção chilena, campeã de duas edições de 2015 e 2016 da Copa América. Até hoje, Isla disputou o total de 115 partidas pelo Chile, marcando quatro gols.

O lateral-direito assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2022 e vai usar a camisa número 44. Ainda sem a apresentação oficial, Isla deixou um recado para a torcida rubro-negra com poucas palavras, em bom portunhol: “Nação, estou muy contento de chegar ao Mengão”.

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (19), contra o Grêmio, a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Maracanã. Ainda sem Isla, João Lucas deve assumir a lateral-direita para o confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.