Liga dos Campeões: Bayern vence Lyon e faz final com PSG de Neymar

O Bayern tentará conquistar seu sexto título na competição ao enfrentar o time de Neymar | Foto: Reuters

O Bayern de Munique garantiu a classificação para a grande decisão da Liga dos Campeões, na qual enfrentará o PSG, graças a uma vitória por 3 a 0 sobre o Lyon nesta quarta-feira (19). O destaque da partida foi o atacante Serge Gnabry, com dois gols.

O Bayern tentará conquistar seu sexto título na competição ao enfrentar o time de Neymar e do francês Mbappé, no domingo, depois de derrotar de maneira convincente Chelsea, Barcelona e o Lyon em seu caminho até a decisão.

Os alemães estão invictos em 2020, com 24 vitórias em suas últimas 25 partidas por todas as competições, e não perderam uma partida pela Liga dos Campeões ao longo de toda a temporada, o que faz do time de Hans-Dieter Flick certamente favorito.

O PSG tentará tirar esperança das chances que o Lyon criou no começo do jogo. Memphis Depay encontrou espaço atrás da defesa do Bayern, mas, após perder o ângulo para finalizar, conseguiu apenas chutar pelo lado de fora da rede.

O Lyon, que surpreendeu Juventus e Manchester City nas rodadas anteriores, havia aquecido no gramado antes do jogo com uma intensidade raramente vista, e isso se traduziu após o apito inicial, com o time francês indo para cima do Bayern e chegando perto de marcar novamente, aos 17 minutos.

Karl Toko Ekambi encontrou espaço na área do Bayern e deveria ter feito melhor. Seu primeiro chute foi bloqueado e o segundo bateu na trave.

Momentos depois, o Bayern abriu o marcador. O lateral Kimmich tocou para Gnabry, que avançou da direita para o meio e soltou um chute indefensável de perna esquerda, a 20 metros de distância.

Gnabry passou perto novamente, mas esbarrou no goleiro Anthony Lopes, no momento em que o Bayern pressionava para fazer o segundo.

Mas o 2 a 0 veio aos 33 minutos, em jogada iniciada e finalizada por Gnabry.

O atacante passou para Ivan Perisic, que cruzou rasteiro para o meio da área, onde estava o artilheiro Robert Lewandoski. O polonês chutou fraco, e Lopes defendeu parcialmente, mas Gnabry estava alerta para aproveitar o rebote e marcar seu nono gol em nove partidas pela Liga dos Campeões.

Lewandowski, parecendo abaixo do seu nível habitual, teve outra boa chance após o intervalo, mas novamente facilitou a defesa de Lopes e deixou viva a esperança do Lyon.

Moussa Dembélé, herói da vitória nas quartas de final contra o Manchester City com dois gols, entrou no lugar de Depay aos 13 minutos do segundo tempo, e revitalizou o ataque do Lyon.

Mas, novamente quando a chance apareceu, o time francês não conseguiu aproveitar. Houssem Aouar encontrou Ekambi na área, mas o camaronês finalizou em cima de Neuer.

O Bayern não teve a mesma intensidade do primeiro tempo, mas assegurou a vitória, aos 43 minutos, quando Lewandowski subiu para cabecear bola levantada na área por Kimmich em uma cobrança de falta.

Agora, Bayern e PSG se encontram no próximo domingo (23) a partir das 16h (horário de Brasília) no estádio da Luz para disputarem a grande final da Liga dos Campeões da Europa.