Palmeiras marca nos acréscimos e vence Athletico-PR no Brasileirão

O termo lei do ex costumar ser usado quando um jogador balança as redes contra o antigo clube. Na vitória do Palmeiras sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, esse personagem foi Raphael Veiga. Coube ao meia, campeão da Copa Sul-Americana de 2018 pelo Furacão, garantir os três pontos ao Verdão na Arena da Baixada. Para ser mais cruel com a equipe da casa, o gol saiu nos acréscimos.

A partida em si foi muito fraca tecnicamente, com vários erros de passes. Das 16 finalizações ao longo dos 90 minutos, somente três, todas do Palmeiras, foram em direção ao gol. A última delas foi a que, enfim, venceu o goleiro Santos. Aos 48 minutos da etapa final, após um arremate do meia Zé Rafael rebater no zagueiro Thiago Heleno, Raphael Veiga ficou com a sobra e mandou para as redes.

Foi a primeira vitória do Verdão sobre uma equipe de Série A em 2020. Antes dos empates com Fluminense e Goiás, ambos por 1 a 1, o time já havia passado em branco (no tempo normal) diante de Santos, São Paulo, Corinthians e Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista. O resultado levou o Palmeiras a cinco pontos em três jogos e atrapalhou o Athletico, que permanece com seis pontos, perdendo a chance de assumir a liderança.

