América-MG vence Oeste de virada na abertura da 5ª rodada da Série B

O América-MG derrotou o Oeste por 2 x 1 | Foto: Daniel Hott/ América

O América-MG derrotou o Oeste por 2 a 1 na noite desta sexta (21) na abertura da 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No jogo realizado na arena Independência (Belo Horizonte), a equipe paulista saiu na frente com um gol do lateral Éder Sciola aos 21 do primeiro tempo.

Mas a equipe mineira não ficou muito tempo em desvantagem, e empatou aos 29 com o atacante Rodolfo.

Porém, a virada veio apenas na etapa final, já aos 43, em gol em cobrança de falta do atacante Marcelo Toscano.

Na próxima rodada da competição o Oeste recebe o Avaí no Canindé, e o América-MG pega o Cruzeiro no Mineirão.